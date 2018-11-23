Титулована збірна Іспанія оголосила заявку на матч відбору баскетбольного ЧС-2019 з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної Іспанії назвав розширений склад команди на наступні два матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Головний тренер збірної Іспанії Серджо Скаріоло викликав для підготовки на найближчі два офіційних поєдинки 16 гравців:
Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Жонатан Баррейро, Хавьєр Бейран, Даріо Брізуела, Кіно Колом, Хайме Фернандес, Марк Гарсія, Серхі Гарсія, Начо Ловет, Хабі Лопес-Аростегуі, Себастьєн Саїс, Родріго Сан Мігель, Фран Васкес, Едгар Віседо.
Таким чином, в заявці трикратних чемпіонів Європи, чемпіонів світу-2006 не виявилося жодного представника НБА.
Зазначено, що тільки Саїс, Колом і Фернандес — єдині гравці, які виступали в усіх восьми поєдинками відбіркового циклу.
Примітно, що в понеділок команда збереться у Гвадалахарі, де в неї буде три тренування перд вильотом в Туреччину.
Додамо, що збірна України наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу зіграє в Запоріжжі проти Словенії (29 листопада) та на виїзді проти Іспанії (2 грудня).