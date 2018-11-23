Титулованная сборная Испания объявила заявку на матч отбора баскетбольного ЧМ-2019 с Украиной

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Испании назвал расширенный состав команды на следующие два матча квалификации чемпионата мира 2019 по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло вызвал для подготовки на ближайшие два официальных поединка 16 игроков:

Альберто Абальде, Пабло Агилар, Виктор Артеага, Жонатан Баррейро, Хавьер Бейран, Дарио Бризуела, Кино Колом, Хайме Фернандес, Марк Гарсия, Серхи Гарсия, Начо Ловет, Хаби Лопес-Аростегуи, Себастьен Саис, Родриго Сан Мигель, Фран Васкес, Эдгар Виседо .

Таким образом, в заявке трехкратных чемпионов Европы, чемпионов мира-2006 не оказалось ни одного представителя НБА.

Отмечено, что только Саис, Колом и Фернандес — единственные игроки, которые выступали во всех восьми поединками отборочного цикла.

Примечательно, что в понедельник команда соберется в Гвадалахаре, где у нее будет три тренировки перд вылетом в Турцию.

Добавим, что сборная Украины следующие матчи квалификации чемпионата мира сыграет в Запорожье против Словении (29 ноября) и на выезде против Испании (2 декабря).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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