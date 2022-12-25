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Тисячі людей вийшли на мітинг у Нагірному Карабаху на знак протесту проти блокади сухопутного зв'язку із Вірменією

Тисячі людей вийшли на мітинг у Нагірному Карабаху на знак протесту проти блокади сухопутного зв'язку із Вірменією

Київ • УНН

 • 695330 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Степанакерті, найбільшому місті Нагірно-Карабахського регіону, пройшли багатотисячні мітинги на знак протесту проти блокади єдиного наземного сполучення з Вірменією, пише УНН з посиланням на Armenpress.

Деталі

У неділю головну площу Відродження Степанакерта було заповнено демонстрантами, над натовпом яких було піднято гігантський вірменський прапор.

Контекст

Вірменія та Азербайджан, які восени 2020 року розпочали війну через спірний Нагірно-Карабахський регіон, нині ведуть суперечку про Лачинський коридор.

Протягом майже двох тижнів азербайджанські активісти блокували коридор, єдиний наземний зв'язок із Вірменією, на знак протесту проти незаконного видобутку корисних копалин.

Єреван звинуватив Баку в організації демонстрацій та створенні гуманітарної кризи у гірському анклаві.

Парламент Вірменії заявив, що Карабах страждає від нестачі продовольства, медикаментів та палива після закриття коридору.

Азербайджан наполягає на тому, що блокади немає і цивільні автомобілі можуть вільно в'їжджати і виїжджати з нього.

Вірменія також заявила, що російські миротворці, дислоковані в регіоні, не змогли запобігти блокаді.

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