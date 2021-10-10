Тиск на депутатів був – Железняк про відставку Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. З боку Офісу Президента був тиск на депутатів щодо відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Про це в ефірі ток-шоу Хард з Влащенко заявив голова фракції “Голос” Ярослав Железняк, повідомляє УНН.
Цитата
“Цих людей, які не голосували за відсторонення, їх весь тиждень, м’яко кажучи обробляли з Офісу Президента різними дзвінками, папочками, обіцяннями зняти з посади голів комітету, розформувати комітет, позбавити політичного майбутнього і таке інше”, — заявив Железняк.
Зокрема, він відзначив, що “привіти” надходили і йому, однак імена назвати відмовився.
Контекст
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.