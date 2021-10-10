Тиск на депутатів був – Железняк про відставку Разумкова

Цитата

“Цих людей, які не голосували за відсторонення, їх весь тиждень, м’яко кажучи обробляли з Офісу Президента різними дзвінками, папочками, обіцяннями зняти з посади голів комітету, розформувати комітет, позбавити політичного майбутнього і таке інше”, — заявив Железняк.

Зокрема, він відзначив, що “привіти” надходили і йому, однак імена назвати відмовився.

Контекст

7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.

Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.