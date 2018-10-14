Тимошенко пообіцяла гірникам відновити престиж шахтарської праці

За словами лідера “Батьківщини”, вугільна галузь завжди буде для неї пріоритетною.

“Вугільна галузь для мене завжди була нашою українською енергетичною незалежністю. І коли розповідають, що вугільна галузь нікому не потрібна, то мене це дивує. Адже ці люди не розуміють, яке золото в нас практично під ногами. У моїх особистих стратегіях (як прем’єр-міністра колись, як кандидата в президенти зараз) вугільна галузь завжди стояла, стоїть і стоятиме як провідна галузь України”, — наголосила голова партії, відповідаючи на запитання гірників щодо майбутнього вітчизняних шахт.

Юлія Тимошенко обурена непрофесійним управлінням державою та тим, що Україна, яка має запаси вугілля, імпортує його з інших країн і, по суті, “знищує власні копальні”.

Політик запевнила, що приділятиме галузі “стільки уваги та ресурсів, скільки треба, щоб і вона розвивалась, і Україна була енергетично незалежною”.

Юлія Тимошенко подякувала шахтарям за віддану працю і закликала “дочекатися приходу нової влади, яка поставить вугільну галузь на ноги”.

На знак вдячності гірники подарували голові партії ікону Богородиці.

Юлія Тимошенко також зауважила, що ордени “Шахтарської слави” двох ступенів, якими її нагородили шахтарі за часів прем’єрства, вона береже як реліквію.

Окрім того, лідер партії провела зустріч і з громадою Павлограда, під час якої зазначила, що вже не слід очікувати якихось позитивних змін від влади, яка практично сидить на валізах і дбає лише про власні інтереси.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко перебувала з дводенним візитом на Дніпропетровщині, а зустрічі з нею збирали в кожному місті тисячі людей.