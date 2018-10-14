Тимошенко пообещала горнякам восстановить престиж шахтерского труда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. После президентских выборов новая власть сделает все для того, чтобы украинцы могли жить в богатой и мирной стране, а престиж шахтерского труда был восстановлен. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с шахтерами и регресников в городе Павлограде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .
По словам лидера "Батькивщины", угольная отрасль всегда будет для нее приоритетной.
"Угольная отрасль для меня всегда была нашей украинской энергетической независимостью. И когда говорят, что угольная отрасль никому не нужна, меня это удивляет. Ведь эти люди не понимают, какое золото у нас практически под ногами. В моих личных стратегиях (как премьер-министра прежде, как кандидата в президенты сейчас) угольная отрасль всегда стояла, стоит и будет стоять как ведущая отрасль Украины ", - подчеркнула глава партии, отвечая на вопрос горняков относительно будущего отечественных шахт.
Юлия Тимошенко возмущена непрофессиональным управлением государством и тем, что Украина, которая имеет запасы угля, импортирует его из других стран и, по сути, "уничтожает собственные рудники».
Политик заверила, что будет уделять отрасли "столько внимания и ресурсов, сколько надо, чтобы и она развивалась, и Украина была энергетически независимой".
Юлия Тимошенко поблагодарила шахтеров за самоотверженный труд и призвала "дождаться прихода новой власти, которая поставит угольную отрасль на ноги".
В благодарность горняки подарили главе партии икону Богородицы.
Юлия Тимошенко также отметила, что ордена "Шахтерской славы" двух степеней, которыми ее наградили шахтеры во времена премьерства, она хранит как реликвию.
Кроме того, лидер партии провела встречу и с обществом Павлограда, во время которой отметила, что уже не следует ожидать каких-то позитивных изменений от власти, которая практически сидит на чемоданах и заботится только о собственных интересах.
Напомним, что Юлия Тимошенко находилась с двухдневным визитом в Днепропетровской, а встречи с ней собирали в каждом городе тысячи людей.