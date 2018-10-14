Тимошенко пообещала горнякам восстановить престиж шахтерского труда

КИЕВ. 14 октября. УНН. После президентских выборов новая власть сделает все для того, чтобы украинцы могли жить в богатой и мирной стране, а престиж шахтерского труда был восстановлен. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с шахтерами и регресников в городе Павлограде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .