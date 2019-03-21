Тимошенко: після виборів нова влада доб’ється переговорного процесу на найвищому міжнародному рівні

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сильна армія, участь у системі колективної безпеки світу, новий формат переговорів “Будапешт плюс” та створення міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу — це першочергові кроки стратегії миру та безпеки Юлії Тимошенко. Як зазначила під час мітингу в Житомирі лідер “Батьківщини”, Мінський формат переговорів не виправдав себе. Саме тому, запевнила кандидат у Президенти, після виборів нова влада доб’ється “реального переговорного процесу на найвищому міжнародному рівні”, передає УНН із посиланням на прес-службу "Батьківщини".