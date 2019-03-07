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Тимошенко підписала Зобов’язання перед українцями, де зазначила конкретні кроки після перемоги на виборах

Тимошенко підписала Зобов’язання перед українцями, де зазначила конкретні кроки після перемоги на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Юлія Тимошенко підписала Зобов’язання кандидата у Президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" втілить в життя після перемоги на виборах, передає УНН з посиланням на прес-службу "Батьківщини". 

"Це письмове зобов’язання мною та моєю командою перед громадянами України буде виконано!" – наголосила вона під час прес-конференції у Києві.

Голова партії переконана, що недовіра людей до політиків нині є неабиякою проблемою України. Саме тому Юлія Тимошенко та її команда вирішили запропонувати нову модель передвиборної кампанії – підписання письмових зобов’язань кандидатів перед країною та українцями.

"Таким чином взяті перед виборами зобов’язання зможе побачити і перевірити кожен громадянин", – повідомила вона.

Юлія Тимошенко назвала головні пункти своїх зобов’язань, шляхи втілення яких прописані в Новому курсі України – всеосяжному документі, який торкається всіх сфер життя людей. Зокрема, зазначила політик, першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України: "У цьому сумнівів немає. Донбас і Крим будуть повернуті".

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер "Батьківщини" назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що вже зробила перший крок до цього, довівши у суді незаконність та необґрунтованість підвищення тарифів.

Також одразу після виборів Юлія Тимошенко як новий президент винесене на референдум Нову Конституцію.

"Ми покінчимо з кланово-олігархічним режимом, покінчимо з корупцією на системному рівні, позбавивши усіх – президента, депутатів, суддів – будь-якого імунітету. Громадяни мусять бути рівними перед законом. А всі, хто займався корупцією, реально відповідатимуть за законом", – запевнила лідер партії.

Молодь отримає змогу здобувати вищу освіту безкоштовно, запрацює медичне страхування, буде введено 2персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, що дозволить кожному мати свій приватний рахунок в банку, а пенсія буде не нижче 4000 грн".

Зобов’язання перед молоддю також передбачатимуть створення умов для життя та роботи на рідній землі, сказала лідер "Батьківщини". Так, насамперед буде змінена грошово-кредитна політика, кредити для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, стануть доступними – довгостроковими, під 3% річних і без застави.

"Ми також беремо зобов’язання ввести одноразову допомогу при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а третьої і більше – 150 тис. грн", – продовжила Юлія Тимошенко розповідати про зобов’язання перед молоддю.

Окрім того, для України Юлія Тимошенко та її команда беруть фундаментальне зобов’язання – "за 5 років рівень життя, доходи людей будуть підняті до рівня Польщі". Зарплати освітян та медиків мають зрости до середньоєвропейських позначок, додала вона.

Серед важливих кроків Голова партії назвала і підтримку аграріїв – продовження мораторію на продаж землі та запровадження для них єдиного податку на гектар.

Не оминула увагою кандидат у Президенти і армію – законом буде затверджений новий контракт, у якому передбачено зарплата військових у 1.5 раза вища за середню по країні та соціальний пакет, який зробить службу в армії привабливою і бажаною для тих, хто хоче захищати країну.

"І кожна родина військового буде підтримана державою", – наголосила політик.

Перші примірники підписаного Юлією Тимошенко Зобов’язання дісталися журналістам. Лідер партії пообіцяла, що згодом аналогічні документи з її підписом отримає кожен українець.

"Ми за 5 років побудуємо реально сильну європейську країну і люди будуть заможними", – підсумувала вона.

Українські Національні Новини

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