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Тимошенко: "Батьківщина" розпочинає рух проти підвищення ціни на газ

Тимошенко: "Батьківщина" розпочинає рух проти підвищення ціни на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Команда “Батьківщини” розпочинає всеукраїнський рух за скасування рішення Порошенка про підвищення ціни на газ для населення. Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції у Вінниці, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Вона закликала людей зібратися у середу, 24 жовтня, біля Адміністрації Президента, а також біля обласних державних адміністрацій.

“Ми вважаємо, що зараз треба допомогти людям об’єднати всі зусилля для того, щоб зупинити ці мегаавантюрні оборудки, які сьогодні проводяться з ціною на газ”, — заявила лідер “Батьківщини”.

За словами Юлії Тимошенко, яка останні місяці проводить багато часу в регіонах, людський відчай нині нечуваний. Такого жорстокого та цинічного поводження влади із людьми вона не пам’ятає за весь час свого перебування в політиці.

“Люди вкрай обурені. Я давно вже не бачила такого агресивного ставлення людей до влади. Вони не знають, як їм жити, як опалювати свої оселі. Вони не розуміють, чим платити. У багатьох родинах не залишиться грошей на їжу. Люди просять діяти. Вони не хочуть, щоб знищували їхні родини”, — розповіла голова партії.

Обіцянку президента Порошенка щодо посилення субсидій лідер “Батьківщини” також назвала черговим обманом. Адже в ухваленому в першому читанні проекті бюджету на 2019 рік (за який “Батьківщина” не голосувала) видатки на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг передбачені у 1,5 раза менше, ніж цього року.

“Як можна одночасно на чверть підвищити ціни на газ, на тепло та на третину зменшити видатки на субсидії, і водночас розповісти про посилення програми на субсидії? За кого всіх нас має цей президент? Ми боротимемося проти такої політики знищення нації”, — наголосила Юлія Тимошенко.

Вона вкотре підтвердила, що нова влада за лічені тижні знизить вартість газу щонайменше вдвічі. Газу українського видобутку, зазначає лідер партії, цілком вистачить на забезпечення потреб населення за посильною ціною. Також політик заявила: “ніякого дефолту без підвищення ціни на газ не буде”, як би сьогодні не намагалися лякати цим прихильники президента, обґрунтовуючи його антинародну політику.

На думку лідера “Батьківщини”, переговори з МВФ вести потрібно, але на умовах України: “І поновлювати баланс бюджету за рахунок детінізації економіки, а не за рахунок скорочення соціальних видатків і підвищення ціни на газ”.

“Новий президент і новий уряд не допустять жодного дефолту. Одразу після зміни влади ціну на газ поставлять на місце — знизять щонайменше вдвічі. Як наслідок — зменшаться щонайменше вдвічі і тарифи на тепло. Це залишить нашу газову галузь повністю рентабельною”, — запевнила Юлія Тимошенко.

Політик також пообіцяла, що всі, хто брав участь у цих оборудках і завищував ціну на газ для людей, відповідатимуть за Кримінальним кодексом.

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