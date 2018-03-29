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Тім Кук заявив, що Apple не загрожує скандал через витік даних, як навколо Facebook

Тім Кук заявив, що Apple не загрожує скандал через витік даних, як навколо Facebook

Київ • УНН

 • 10985 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Глава корпорації Apple Тім Кук вважає, що його компанія ніколи б не допустила такого витоку особистих даних користувачів, яка мала місце в соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на MSNBC.

Куку поставили запитання про те, як би він вчинив, якби був зараз на місці Марка Цукерберга — глави соціальної мережі Facebook. Інтернет-платформа опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів Facebook з метою розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців.

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“Я б не опинився в такій ситуації”, — заявив Кук. Підприємець запевнив, що для Apple захист особистих даних користувачів має особливе значення. Кук повідомив, що Apple “вже роками” дотримується такого підходу. “Це почалося не кілька тижнів тому, коли ми раптом помітили, що щось відбувається”, — зазначив він.

Кук нагадав, що в компанії було прийнято рішення ніколи не збирати особисті дані користувачів з метою використання їх в комерційних цілях. Як він підкреслив, якби Apple ставилася до клієнтів, “як до товару”, то могла б “заробити купу грошей”. “Ми вирішили, що не будемо так чинити”, — констатував підприємець.

У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.

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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

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