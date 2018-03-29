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Тим Кук заявил, что Apple не грозит скандал из-за утечки данных, как вокруг Facebook

Тим Кук заявил, что Apple не грозит скандал из-за утечки данных, как вокруг Facebook

Киев  •  УНН

 • 10984 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава корпорации Apple Тим Кук считает, что его компания никогда не допустила такого утечки личных данных пользователей, которая имела место в социальной сети Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MSNBC.

Куку задали вопрос о том, как бы он поступил, если бы был сейчас на месте Марка Цукерберга — главы социальной сети Facebook. Интернет-платформа оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

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“Я бы не оказался в такой ситуации”, — заявил Кук. Предприниматель заверил, что для Apple защита личных данных пользователей имеет особое значение. Кук сообщил, что Apple “уже годами” придерживается такого подхода. “Это началось не несколько недель назад, когда мы вдруг заметили, что что-то происходит”, — отметил он.

Кук напомнил, что в компании было принято решение никогда не собирать личные данные пользователей с целью использования их в коммерческих целях. Как он подчеркнул, если бы Apple относилась к клиентам, “как к товару”, то могла бы “заработать кучу денег”. “Мы решили, что не будем так поступать”, — констатировал предприниматель.

В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые сообщения и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

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Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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