Тіло загиблого бійця АТО привезуть до Iвано-Франківська

Очільник міста дав доручення підготувати розпорядження про виділення родині загиблого 100 тис. грн.

Нагадаємо, 14 січня, 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинув капітан з Коломийського району Віталій Сенюк.

За попередньою інформацією, боєць загинув близько 15:30 години поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район) внаслідок прямого попадання протитанкової ракети у автомобіль, у якому їхали солдати.