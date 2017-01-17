Тіло загиблого бійця АТО привезуть до Iвано-Франківська
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 17 січня. УНН. Завтра, 18 січня, до Івано-Франківська привезуть тіло загиблого бійця АТО Віталія Сенюка. Про це повідомив Руслан Марцінків на оперативній нараді, передає кореспондент УНН.
Очільник міста дав доручення підготувати розпорядження про виділення родині загиблого 100 тис. грн.
Нагадаємо, 14 січня, 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції загинув капітан з Коломийського району Віталій Сенюк.
За попередньою інформацією, боєць загинув близько 15:30 години поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район) внаслідок прямого попадання протитанкової ракети у автомобіль, у якому їхали солдати.