Тело погибшего бойца АТО привезут в Ивано-Франковск
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 17 января. УНН. Завтра, 18 января, в Ивано-Франковск привезут тело погибшего бойца АТО Виталия Сенюка. Об этом сообщил Руслан Марцинкив на оперативном совещании, передает корреспондент УНН.
Глава города дал поручение подготовить распоряжение о выделении семье погибшего 100 тыс. грн.
Напомним, 14 января 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции погиб капитан с Коломыйского района Виталий Сенюк.
По предварительной информации, боец погиб около 15:30 часов вблизи села Новоалександровка (Попаснянский район) в результате прямого попадания противотанковой ракеты в автомобиль, в котором ехали солдаты.