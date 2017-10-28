Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайшли на Львівщині

“У Золочівський відділ поліції 27 жовтня надійшло повідомлення від медиків про те, що у місті на грунтовій дорозі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, встановила особу померлого. Це 38-річний місцевий житель”, — повідомили у прес-службі.

На тілі чоловіка поліцейські виявили одне ножове поранення у ділянці між середньо-ключичною та грудинною лініями. Тіло померлого скеровано на експертизу.

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою “самогубство”) Кримінальногокодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, миколаєвські поліцейські розкрили вбивство чоловіка, якого вважали зниклим.