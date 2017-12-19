Тіллерсон та Фріланд обговорять відносини РФ і України та ситуацію навколо КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російсько-українські відносини, ситуація на Корейському півострові та перегляд Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA) стануть основними темами зустрічі держсекретаря США та голови МЗС Канади, котра відбудеться у вівторок 19 грудня в Оттаві. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство The Canadian Press.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон у вівторок, 19 грудня, зустрінеться з главою канадського зовнішньополітичного відомства Христею Фріланд в Оттаві. Раніше, у понеділок, повідомлялося, що керівники зовнішньополітичних відомств планують обговорити ряд важливих регіональних та міжнародних питань, у тому числі прикордонний контроль та загальну безпеку державних кордонів.
Під час зустрічі планується підняти питання російсько-українських відносин, врегулювання ситуації на Корейському півострові, перегляд Угоди у північноамериканській зоні вільної торгівлі.
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За даними агентства Canadian Press, Тіллерсон і Фріланд також торкнуться ситуації у Венесуелі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наступного тижня здійснить візит до Києва, в рамках якого розповість про підтримку Канадою українських інтересів під час наступного засідання Великої сімки.