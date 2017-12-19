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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 83402 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97486 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 99851 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112477 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102028 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105293 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112235 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117167 просмотра

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Тиллерсон и Фриланд обсудят отношения РФ и Украины и ситуацию вокруг КНДР

Тиллерсон и Фриланд обсудят отношения РФ и Украины и ситуацию вокруг КНДР

Киев  •  УНН

 • 8391 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российско-украинские отношения, ситуация на Корейском полуострове и пересмотрение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) станут основными темами встречи госсекретаря США и главы МИД Канады, которая состоится во вторник 19 декабря в Оттаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство The Canadian Press.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 декабря, встретится с главой канадского внешнеполитического ведомства Фриланд в Оттаве. Ранее, в понедельник, сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств планируют обсудить ряд важных региональных и международных вопросов, в том числе пограничный контроль и общую безопасность государственных границ.

Во время встречи планируется поднять вопрос российско-украинских отношений, урегулирования ситуации на Корейском полуострове, просмотр Соглашения в североамериканской зоне свободной торговли.

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По данным агентства Canadian Press, Тиллерсон и Фриланд также коснутся ситуации в Венесуэле.

Напомним, министр иностранных дел Канады Фриланд на следующей неделе совершит визит в Киев, в рамках которого расскажет о поддержке Канадой украинских интересов во время следующего заседания Большой семерки.

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