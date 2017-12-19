Тиллерсон и Фриланд обсудят отношения РФ и Украины и ситуацию вокруг КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российско-украинские отношения, ситуация на Корейском полуострове и пересмотрение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) станут основными темами встречи госсекретаря США и главы МИД Канады, которая состоится во вторник 19 декабря в Оттаве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство The Canadian Press.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 декабря, встретится с главой канадского внешнеполитического ведомства Фриланд в Оттаве. Ранее, в понедельник, сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств планируют обсудить ряд важных региональных и международных вопросов, в том числе пограничный контроль и общую безопасность государственных границ.
Во время встречи планируется поднять вопрос российско-украинских отношений, урегулирования ситуации на Корейском полуострове, просмотр Соглашения в североамериканской зоне свободной торговли.
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По данным агентства Canadian Press, Тиллерсон и Фриланд также коснутся ситуации в Венесуэле.
Напомним, министр иностранных дел Канады Фриланд на следующей неделе совершит визит в Киев, в рамках которого расскажет о поддержке Канадой украинских интересов во время следующего заседания Большой семерки.