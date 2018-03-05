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Тіллерсон розпочав робочий візит до Африки

Тіллерсон розпочав робочий візит до Африки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон починає у вівторок свій перший візит до Африки. У рамках африканського турне 6-13 березня глава американської дипломатії відвідає Чад, Джібуті, Ефіопію, Кенію і Нігерію, де зустрінеться з лідерами зазначених країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

“У рамках візиту будуть обговорені шляхи розвитку відносин між США і країнами Африки. Крім того, сторони обговорять питання боротьби з тероризмом, досягнення миру і стабільності, торгівлі та інвестицій”, - повідомила журналістам раніше офіційний представник держдепартаменту Хезер Науерт.

Не виключено, що крім розширення зв’язків Тіллерсону доведеться хоча б частково займатися під час поїздки “кризовим менеджментом”.

У січні Тіллерсон заявив, що США зацікавлені у розвитку хороших відносин з африканськими країнами, після того як на прес-конференції його запитали, чи не опинилися відносини Вашингтона з ними під загрозою через різкі висловлювання діючого президента Дональда Трампа. Скандал вибухнув після того, як деякі ЗМІ повідомили, що на брифінгу, присвяченому імміграційній політиці країни, висловлював серйозне невдоволення тим, що в США прибуває занадто багато людей з Афганістану, Гаїті та Нігерії, а також відгукувався про цих осіб вкрай зневажливо. 

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