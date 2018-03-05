Тиллерсон начал рабочий визит в Африку

“В рамках визита будут обсуждены пути развития отношений между США и странами Африки. Кроме того, стороны обсудят вопросы борьбы с терроризмом, достижения мира и стабильности, торговли и инвестиций”, — сообщила журналистам ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науерт.

Не исключено, что помимо расширения связей Тиллерсон придется хотя бы частично заниматься во время поездки “кризисным менеджментом”.

В январе Тиллерсон заявил, что США заинтересованы в развитии хороших отношений с африканскими странами, после того как на пресс-конференции его спросили, не оказались ли отношения Вашингтона с ними под угрозой из-за резких высказываниях действующего президента Дональда Трампа. Скандал разразился после того, как некоторые СМИ сообщили, что на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, Трамп выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.