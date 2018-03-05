Тиллерсон начал рабочий визит в Африку

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57567 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 68684 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 71578 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105513 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99309 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104266 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111266 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117057 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122732 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Тиллерсон начал рабочий визит в Африку

Тиллерсон начал рабочий визит в Африку

Киев  •  УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку. В рамках африканского турне 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию, где встретится с лидерами указанных стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

“В рамках визита будут обсуждены пути развития отношений между США и странами Африки. Кроме того, стороны обсудят вопросы борьбы с терроризмом, достижения мира и стабильности, торговли и инвестиций”, — сообщила журналистам ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науерт.

Не исключено, что помимо расширения связей Тиллерсон придется хотя бы частично заниматься во время поездки “кризисным менеджментом”.

В январе Тиллерсон заявил, что США заинтересованы в развитии хороших отношений с африканскими странами, после того как на пресс-конференции его спросили, не оказались ли отношения Вашингтона с ними под угрозой из-за резких высказываниях действующего президента Дональда Трампа. Скандал разразился после того, как некоторые СМИ сообщили, что на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, Трамп выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно.

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