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Тіллерсон: рішення щодо зустрічі Трампа з Путіним ще не прийнято

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ще не було прийнято рішення про офіційну зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі, передає УНН з посиланням на Reuters.

Тіллерсон, розмовляючи з журналістами у Пекіні, сказав, що питання полягає в тому, чи матиме зустріч Трампа та Путіна достатню змістовність.

Нагадаємо, напередодні помічник глави російської держави Юрій Ушаков заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 10 листопада.

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