Тіллерсон: рішення щодо зустрічі Трампа з Путіним ще не прийнято
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ще не було прийнято рішення про офіційну зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті АТЕС у В'єтнамі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Тіллерсон, розмовляючи з журналістами у Пекіні, сказав, що питання полягає в тому, чи матиме зустріч Трампа та Путіна достатню змістовність.
Нагадаємо, напередодні помічник глави російської держави Юрій Ушаков заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 10 листопада.