Тіллерсон: рішення щодо зустрічі Трампа з Путіним ще не прийнято

Тіллерсон, розмовляючи з журналістами у Пекіні, сказав, що питання полягає в тому, чи матиме зустріч Трампа та Путіна достатню змістовність.

Нагадаємо, напередодні помічник глави російської держави Юрій Ушаков заявив, що зустріч Трампа і Путіна запланована на 10 листопада.