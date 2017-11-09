Тиллерсон: решение о встрече Трампа с Путиным еще не принято

Тиллерсон, беседуя с журналистами в Пекине, сказал, что вопрос заключается в том, будет ли встреча Трампа и Путина достаточно содержательной.

Напомним, накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина запланирована на 10 ноября.