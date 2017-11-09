Тиллерсон: решение о встрече Трампа с Путиным еще не принято
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что еще не было принято решение об официальной встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Тиллерсон, беседуя с журналистами в Пекине, сказал, что вопрос заключается в том, будет ли встреча Трампа и Путина достаточно содержательной.
Напомним, накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что встреча Трампа и Путина запланирована на 10 ноября.