Тіла двох чоловіків знайшли у полі на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Тіла двох чоловіків були знайдені закопаними в полі між селами Новосільське та Орлівка уздовж траси Одеса-Рені. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Житель с.Орлівка повідомив правоохоронцям, що в напрямку цегельного заводу, в бік поля, на відстані близько 400 метрів від траси в землю закопаний труп.
“На вказане місце виїхали правоохоронці. В ході проведення першочергових слідчих дій були виявлені тіла двох чоловіків, які були закопані в землі. Там же були виявлені й фрагменти одягу. Тіла потерпілих були оглянуті судово-медичним експертом і направлені в морг. На теперішній час правоохоронці вживають заходів щодо пошуку знаряддя вбивства, встановленню обставин злочину, а також осіб, причетних до його вчинення, та їх місцезнаходження”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, неповнолітній з матірʼю на Закарпатті убили батька і забетонували тіло у колодязі.