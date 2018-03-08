The Washington Post: спецпрокурор Мюллер має докази спроби створити канал зв'язку Трампа з Кремлем

Як пише видання, посилаючись на джерела, знайомі з ходом розслідування втручання РФ у президентські вибори США 2016 року, слідчі тепер вважають, що в січні 2017 року, приблизно за тиждень до інавгурації Трампа, відбулася секретна зустріч на Сейшельських островах засновника американської приватної військової компанії Blackwater Еріка Прінса з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Ця зустріч, на думку слідчих “була однією з перших спроб встановити таємний канал зв’язку між новою американською адміністрацією та Кремлем”.

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Прінс, продовжує WP, давав восени минулого року показання в рамках проведеного Мюллером розгляду в Конгресі і заявив законодавцям, що його зустріч з Дмитрієвим була випадковою. За словами Прінса, вони обговорили широке коло тем: від нафти і цін на ринках до бажання скоріше відновити нормальні торговельні відносини між США і Росією. При цьому Принс стверджував, що знаходився на Сейшелах як приватний підприємець, а не як емісар команди Трампа.

Слова Прінса спростував один з його давніх ділових партнерів, американський підприємець ліванського походження Джордж Надер, якого Мюллер запідозрив у посередництві між владою Об’єднаних Арабських Еміратів і передвиборчим штабом Трампа. Спецпрокурор паралельно намагається з’ясувати, чи не надходили до фонду республіканця кошти з-за кордону для проведення виборчої кампанії. Джордж Надер погодився співпрацювати зі слідством і виступив перед членами Великого журі, яке заслуховує свідчення свідків у справі про втручання Росії у вибори і підтверджує обґрунтованість висунутих Мюллером звинувачень на адресу тих чи інших осіб.

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За словами Надера, зустріч Прінса з Дмитрієвим на Сейшелах була організована з його допомогою, щоб “представник команди Трампа міг поспілкуватися з емісаром Москви і обговорити майбутні відносини між двома країнами”, зазначає газета, додаючи, що Надер сам брав участь у цій зустрічі. “Відповідно до джерел, показання Надера розглядаються як ключові, але не єдині докази того, що відбувалося тоді на Сейшелах”, — вказало видання.

Нагадаємо, директор нацрозвідки США Деніел Коутс вважає, що нові санкції США щодо РФ можуть послідувати протягом тижня. Про це він сказав під час виступу в сенаті США.