The Washington Post: спецпрокурор Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44359 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57270 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60752 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102887 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103783 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110805 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117002 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122549 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133990 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 59771 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

15:11 • 30602 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 43017 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 72002 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

16:21 • 22432 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 72002 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 102889 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 117846 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 185300 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 218703 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 42992 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100499 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102301 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108449 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196102 просмотра
Актуальное
The Washington Post: спецпрокурор Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем

The Washington Post: спецпрокурор Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем

Киев  •  УНН

 • 11591 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования вмешательства РФ в президентских выборах США 2016 года, следователи теперь считают, что в январе 2017 года, примерно за неделю до инаугурации Трампа, состоялась секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эта встреча, по мнению следователей “была одной из первых попыток установить тайный канал связи между новой американской администрацией и Кремлем”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мюллер может выдвинуть новые обвинения россиянам из-за кибератак — NBC

Принс, продолжает WP, давал осенью прошлого года показания в рамках проводимого Мюллером разбирательства в Конгрессе и заявил законодателям, что его встреча с Дмитриевым была случайной. По словам Принса, они обсудили широкий круг тем: от нефти и цен на рынках с желанием скорее восстановить нормальные торговые отношения между США и Россией. При этом Принс утверждал, что находился на Сейшелах как частный предприниматель, а не как эмиссар команды Трампа.

Слова Принса опроверг один из его давних деловых партнеров, американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, которого Мюллер заподозрил в посредничестве между властью Объединенных Арабских Эмиратов и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор параллельно пытается выяснить, не поступали в фонд республиканца средства из-за рубежа для проведения избирательной кампании. Джордж Надер согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами Большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России выборы и подтверждает обоснованность выдвинутых Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп продлил санкции против РФ ещё на год

По словам Надера, встреча Принса с Дмитриевым на Сейшелах была организована с его помощью, чтобы “представитель команды Трампа мог пообщаться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между двумя странами”, отмечает газета, добавляя, что Надер сам принимал участие в этой встрече. “Согласно источникам, показания Надера рассматриваются как ключевые, но не единственные доказательства того, что происходило тогда на Сейшелах”, — указал издание.

Напомним, директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции США в отношении РФ могут последовать в течение недели. Об этом он сказал во время выступления в сенате США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы