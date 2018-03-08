The Washington Post: спецпрокурор Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с Кремлем

Как пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования вмешательства РФ в президентских выборах США 2016 года, следователи теперь считают, что в январе 2017 года, примерно за неделю до инаугурации Трампа, состоялась секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Эта встреча, по мнению следователей “была одной из первых попыток установить тайный канал связи между новой американской администрацией и Кремлем”.

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Принс, продолжает WP, давал осенью прошлого года показания в рамках проводимого Мюллером разбирательства в Конгрессе и заявил законодателям, что его встреча с Дмитриевым была случайной. По словам Принса, они обсудили широкий круг тем: от нефти и цен на рынках с желанием скорее восстановить нормальные торговые отношения между США и Россией. При этом Принс утверждал, что находился на Сейшелах как частный предприниматель, а не как эмиссар команды Трампа.

Слова Принса опроверг один из его давних деловых партнеров, американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, которого Мюллер заподозрил в посредничестве между властью Объединенных Арабских Эмиратов и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор параллельно пытается выяснить, не поступали в фонд республиканца средства из-за рубежа для проведения избирательной кампании. Джордж Надер согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами Большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России выборы и подтверждает обоснованность выдвинутых Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.

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По словам Надера, встреча Принса с Дмитриевым на Сейшелах была организована с его помощью, чтобы “представитель команды Трампа мог пообщаться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между двумя странами”, отмечает газета, добавляя, что Надер сам принимал участие в этой встрече. “Согласно источникам, показания Надера рассматриваются как ключевые, но не единственные доказательства того, что происходило тогда на Сейшелах”, — указал издание.

Напомним, директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции США в отношении РФ могут последовать в течение недели. Об этом он сказал во время выступления в сенате США.