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The Washington Post опубліковала супутникові знімки об'єктів у Сирії після бомбардування

The Washington Post опубліковала супутникові знімки об'єктів у Сирії після бомбардування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Компанія Digital Globe спільно з The Washington Post представила супутникові знімки, на яких показано, як виглядали об'єкти в Сирії до і після військової операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

В суботу Пентагон почав надавати перші деталі здійсненої напередодні військової операції разом з Францією та Великою Британією на території Сирії.

Ракети коаліції потрапили у Центр досліджень та розробок у Барзасі, за межами Дамаску. За попередньою оцінкою — випустивши у вказану ціль 76 ракет та “надовго вивівши з ладу сирійську можливість до відновлення створення хімічної зброї”.

Друга та третя ціль була розташована неподалік від міста Хомс, а саме хімічний комплекс Хімса Сіншар. Як повідомили американські військові він був “знищений повністю”.

“Ми розгорнули 105 одиниць зброї, які будуть здійснювати вплив на розвиток та використання хімічної зброї сирійцями”, — сказав генерал-лейтенант морської піхоти Кеннет Ф. Маккензі, керівник Об’єднаного штабу на прес-конференції в суботу вранці. Він назвав об’єкти “основними складовими інфраструктури хімічної війни режиму”.

Менш відомо про об’єкт, який був атакований за межами Хомса. Військові США описали його як комплекс хімічної зброї Хімса Шіншара.

У 1980-х роках The New York Times повідомляв історію про повітряну базу за межами Хомса, відома під назвою Шіншар, де Радянський Союз встановив зенітні ракети, спрямовані в першу чергу на боротьбу із атаками Ізраїлю.

Як повідомляв УНН, Франція, США і Велика Британія розповсюдили свій проект резолюції Радбезу ООН по Сирії.

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