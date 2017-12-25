The Wall Street Journal: у Саудівській Аравії звільнили близько 20 звинувачених в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Влада Саудівської Аравії за останні кілька днів звільнила з-під варти не менше двох десятків людей, раніше звинувачених у корупції. Про це повідомила в неділю газета The Wall Street Journal, передає УНН.
За відомостями джерел видання, в число звільнених протягом останнього тижня увійшли впливові особи серед яких, зокрема, колишній міністр фінансів і один із членів керівництва державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco Ібрагім Абдель Азіз аль-Ассаф. Його звинувачували у шахрайстві, пов’язаному з проектом по розширенню мечеті в Мецці.
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У числі відпущених з-під варти принц Турки бін Халід, а також колишній помічник міністра фінансів і екс-керівник компанії Saudi Telecom. “Всі вони вийшли на свободу, — наводяться в публікації слова джерела видання з числа саудівських чиновників. — Випустили не менше двох десятків людей, якщо не більше”. Він також зазначив, що незабаром почнуться судові розгляди за звинуваченням в корупції.
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У ніч на 5 листопада Вищий комітет по боротьбі з корупцією на чолі з наслідним принцом Мухаммедом бен Сальманом затримав і помістив під варту в готель в Ер-Ріяді десятки членів королівської сім’ї, держслужбовців і підприємців, звинувативши їх в фінансових і посадових злочинах. За інформацією прокуратури, допитані були приблизно 200 чоловік. Як заявив кронпринц в інтерв’ю газеті The New York Times, 95% з обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення.