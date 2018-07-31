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The Wall Street Journal повідомила про намір Tesla побудувати завод в Європі

The Wall Street Journal повідомила про намір Tesla побудувати завод в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Виробник електромобілів Tesla веде попередні переговори з владою Німеччини і Нідерландів про будівництво великого заводу в Європі, де будуть одночасно виготавлятися батареї і збиратися машини, повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Повідомлення про те, що керівництво американської компанії обговорює будівництво підприємства з владою федеральних земель Саар і Рейнланд-Пфальц в Німеччині і урядом Нідерландів, з’явилося на тлі повідомлень про плани Tesla спорудити завод в Китаї. Як відзначає WSJ, переговори знаходяться на ранній стадії.

У Tesla вже є завод в Нідерландах, де вироблені в Каліфорнії електромобілі адаптують для європейського ринку. Поки немає даних про те, чи йде мова про модернізацію цього підприємства.

Представник уряду землі Рейнланд-Пфальц Ральф Шлеймер повідомив, що місцевий уряд пропонував Tesla умови для будівництва підприємства, але детальні переговори так і не почалися. Міністр економіки землі Саар Анке Релінгер повідомила, що у влади є домовленість про контакти з представниками Tesla.

Як повідомляв УНН, в мережі з’явились зображення смартфону від компанії Tesla.

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