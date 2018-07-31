The Wall Street Journal сообщила о намерении Tesla построить завод в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Производитель электромобилей Tesla ведет предварительные переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве крупного завода в Европе, где будут одновременно виготавлятися батареи и собираться машины, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Сообщение о том, что руководство американской компании обсуждает строительство предприятия с властями федеральных земель Саар и Рейнланд-Пфальц в Германии и правительством Нидерландов, появилось на фоне сообщений о планах Tesla соорудить завод в Китае. Как отмечает WSJ, переговоры находятся на ранней стадии.
У Tesla уже есть завод в Нидерландах, где произведенные в Калифорнии электромобили адаптируют для европейского рынка. Пока нет данных о том, идет ли речь о модернизации этого предприятия.
Представитель правительства земли Рейнланд-Пфальц Ральф Шлеймер сообщил, что местное правительство предлагало Tesla условия для строительства предприятия, но детальные переговоры так и не начались. Министр экономики земли Саар Анке Релингер сообщила, что у властей есть договоренность о контактах с представителями Tesla.
Как сообщал УНН, в сети появились изображения смартфона от компании Tesla.