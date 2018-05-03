The Wall Street Journal: Пентагон заборонив продаж на військових базах США смартфонів від Huawei і ZTE
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівництво міністерства оборони США розпорядилося припинити продаж на військових базах США по всьому світу смартфонів виробництва китайських компаній Huawei і ZTE. Про це повідомила в середу газета The Wall Street Journal, інформує УНН.
“Пристрої Huawei і ZTE можуть представляти непридатний ризик для особового складу, даних і операцій міністерства”, — наводяться в матеріалі слова представника американського військового відомства майора Армії (сухопутних військ) США Дейва Істберна.
“У світлі цієї інформації недоцільно продовжувати їх продаж в магазинах міністерства”, — констатував він. Істберн уточнив, що за останній рік в торгових точках на військових базах США було реалізовано близько 2 400 смартфонів від Huawei і ZTE.
Представник Пентагону також зазначив, що військовим США не забороняється купувати зазначені пристрої десь ще і використовувати їх. Однак, їм, за словами Істберна, слід “мати на увазі ризики для безпеки”, які нібито з цим пов’язані. Представник військового відомства не виключив, що воно в офіційному порядку опублікує рекомендації для військовослужбовців щодо даних смартфонів.
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