The Wall Street Journal: Пентагон запретил продажу на военных базах США смартфонов от Huawei и ZTE

“Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприменимый риск для личного состава, данных и операций министерства”, — приводятся в материале слова представителя американского военного ведомства майора Армии (сухопутных войск) США Дэйва Истберна.

“В свете этой информации нецелесообразно продолжать их продажу в магазинах министерства”, — констатировал он. Истберн уточнил, что за последний год в торговых точках на военных базах США было реализовано около 2 400 смартфонов от Huawei и ZTE.

Представитель Пентагона также отметил, что военным США не запрещается покупать указанные устройства где-то еще и использовать их. Однако, им, по словам Истберна, следует “иметь в виду риски для безопасности”, которые якобы с этим связаны. Представитель военного ведомства не исключил, что оно в официальном порядке опубликует рекомендации для военнослужащих по данных смартфонов.

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