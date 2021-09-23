The Wall Street Journal: Меркель відхилила пропозицію дзвінка від Байдена після його інавгурації

Деталі

Меркель відхилила пропозицію поговорити з Байденом, так як вона надійшла у п’ятницю ввечері, а в цей момент вона була в своєму заміському будинку, де зазвичай проводить вихідні, розповіли співрозмовники видання. The Wall Street Journal також пише, що помічники Меркель звернули її увагу на символічність жесту, проте вона вважала це недоречним і попросила призначити розмову на інший день.

Вибір Меркель як першого іноземного лідера, з яким мав намір поговорити після вступу на посаду Байден, повинен був символізувати “повернення до трансатлантичного партнерства” після президентства Дональда Трампа, при якому зв’язки з Європою ослабли, пише The Wall Street Journal з посиланням на помічників американського президента.

Контекст

Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня. Після вступу на посаду він скасував ряд указів Дональда Трампа, в тому числі дозвіл на будівництво трубопроводу Keystone XL, який повинен був простягнутися з Канади у США. Перший дзвінок іноземному лідеру Байден здійснив 23 січня. Ним виявився прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Вони обговорили рішення Байдена відкликати виданий його попередником дозвіл по Keystone XL.

Меркель і Байден зідзвонилися тільки 25 січня. Вони обговорили міжнародні заходи по боротьбі з пандемією коронавірусу. Ангела Меркель заявила про бажання взяти відповідальність за відновлення кооперації між європейськими та трансатлантичними партнерами, говорив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт агентству Reuters.

Байден неодноразово заявляв про необхідність поліпшити відносини з Європою, зіпсовані за час президентства Трампа. Під час свого президентського терміну Трамп не раз критикував торговельну політику Євросоюзу. На фоні введення США мита для експорту сталі та алюмінію з Європи ЄС пригрозив накласти ряд обмежень на американські товари. Трамп також назвав ЄС ворогом у торговельній сфері і говорив, що організація експлуатує США і отримує вигоду з такого становища.