The Wall Street Journal: Меркель отклонила предложение звонка от Байдена после его инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В январе сразу после инаугурации президента США Джо Байдена канцлер Германии Ангела Меркель отклонила его предложение провести телефонный разговор, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на осведомленные источники. Это должен был быть первый звонок Байдена иностранному лидеру после вступления в должность, пишет УНН.
Детали
Меркель отклонила предложение побеседовать с Байденом, так как оно поступило в пятницу вечером, а в этот момент она была в своем загородном доме, где обычно проводит выходные, рассказали собеседники издания. The Wall Street Journal также пишет, что помощники Меркель обратили ее внимание на символичность жеста, однако она посчитала это неуместным и попросила назначить разговор на другой день.
Выбор Меркель в качестве первого иностранного лидера, с которым намеревался поговорить после вступления в должность Байден, должен был символизировать “возвращение к трансатлантическому партнерству” после президентства Дональда Трампа, при котором связи с Европой ослабли, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на помощников американского президента.
Контекст
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января. После вступления в должность он отменил ряд указов Дональда Трампа, в том числе разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, который должен был протянуться из Канады в США. Первый звонок иностранному лидеру Байден совершил 23 января. Им оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они обсудили решение Байдена отозвать выданное его предшественником разрешение по Keystone XL.
Меркель и Байден созвонились только 25 января. Они обсудили международные меры по борьбе с пандемией коронавируса. Ангела Меркель заявила о желании взять ответственность за восстановление кооперации между европейскими и трансатлантическими партнерами, говорил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт агентству Reuters.
Байден неоднократно заявлял о необходимости улучшить отношения с Европой, испорченные за время президентства Трампа. Во время своего президентского срока Трамп не раз критиковал торговую политику Евросоюза. На фоне введения США пошлин для экспорта стали и алюминия из Европы ЕС пригрозил наложить ряд ограничений на американские товары. Трамп также назвал ЕС врагом в торговой сфере и говорил, что организация эксплуатирует США и извлекает выгоду из такого положения.