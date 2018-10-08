The Times: Британія вперше використає дрони проти гіпотетичної РФ на навчаннях

За твердженням видання, мова йде про звичайні дрони вартістю менше 1 тисячі фунтів (1,3 тисячі доларів), які в Великій Британії є популярним подарунком на Різдво.

Крім того, армія Сполученого Королівства випробовує в цих навчаннях і дистанційно керований броньований трактор масою в 30 т, який призначений для очищення території від замінованих об’єктів.

Як раніше вказувало видання The Sunday Times, що в ці вихідні дні в Омані 5,5 тисяч британських військовослужбовців беруть участь в найбільших військових навчаннях за останнє десятиліття, вдосконалюючи свою “готовність до будь-якої конфронтації з російськими танками або формуваннями по веденню гібридної війни”. У цих навчаннях вартістю 100 млн фунтів (130 млн доларів) задіяні 200 одиниць бронетехніки, шість військових кораблів і вісім літаків “Тайфун”. За даними газети, в серії постановочних “боїв” роль “ворога, який використовує російські танки Т-72”, виконувала Королівська кінна гвардія.

Нагадуємо, що Лондон готовий здійснити кібератаку проти Москви та залишити її без електрики.