The New York Times: спецпрокурор Мюллер цікавиться обговоренням в штабі Трампа санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням про втручання РФ у американські вибори, склав список з більш ніж 40 питань, які він би хотів задати американському президентові Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Видання опублікувало даний перелік, що надійшов в розпорядження його журналістів. Як з нього випливає, спецпрокурор, зокрема, хотів би дізнатися, які дискусії мали місце в передвиборному штабі Трампа щодо антиросійських санкцій та можливості його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Питання також стосуються екс-помічника президента з національної безпеки Майкла Флінна, звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР та контактів Трампа з ним. Крім того, Мюллера цікавлять подробиці, що стосуються зустрічі сина Трампа з російським адвокатом Наталією Вєсєльніцкою.
Як повідомляв УНН, колишня порноакторка Стефані Кліффорд подала до федерального суду на Манхеттені позов проти президента США Дональда Трампа.