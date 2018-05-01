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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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The New York Times: спецпрокурор Мюллер цікавиться обговоренням в штабі Трампа санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається розслідуванням про втручання РФ у американські вибори, склав список з більш ніж 40 питань, які він би хотів задати американському президентові Дональду Трампу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

The New York Times: спецпрокурор Мюллер цікавиться обговоренням в штабі Трампа санкцій проти РФ

Видання опублікувало даний перелік, що надійшов в розпорядження його журналістів. Як з нього випливає, спецпрокурор, зокрема, хотів би дізнатися, які дискусії мали місце в передвиборному штабі Трампа щодо антиросійських санкцій та можливості його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Питання також стосуються екс-помічника президента з національної безпеки Майкла Флінна, звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР та контактів Трампа з ним. Крім того, Мюллера цікавлять подробиці, що стосуються зустрічі сина Трампа з російським адвокатом Наталією Вєсєльніцкою.

Як повідомляв УНН, колишня порноакторка Стефані Кліффорд подала до федерального суду на Манхеттені позов проти президента США Дональда Трампа.

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