The New York Times: спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимающийся расследованием о вмешательстве РФ в американские выборы, составил список из более чем 40 вопросов, которые он бы хотел задать американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Издание опубликовало данный перечень, поступившем в распоряжение его журналистов. Как из него следует, спецпрокурор, в частности, хотел бы узнать, какие дискуссии имели место в предвыборном штабе Трампа по антироссийским санкциям и возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вопросы также касаются экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, увольнения Джеймса Коми с должности директора ФБР и контактов Трампа с ним. Кроме того, Мюллера интересуют подробности, касающиеся встречи сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.
Как сообщал УНН, бывшая порноактриса Стефани Клиффорд подала в федеральный суд на Манхэттене иск против президента США Дональда Трампа.