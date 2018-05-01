The New York Times: спецпрокурор Мюллер интересуется обсуждением в штабе Трампа санкций против РФ

Издание опубликовало данный перечень, поступившем в распоряжение его журналистов. Как из него следует, спецпрокурор, в частности, хотел бы узнать, какие дискуссии имели место в предвыборном штабе Трампа по антироссийским санкциям и возможности его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вопросы также касаются экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, увольнения Джеймса Коми с должности директора ФБР и контактов Трампа с ним. Кроме того, Мюллера интересуют подробности, касающиеся встречи сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Как сообщал УНН, бывшая порноактриса Стефани Клиффорд подала в федеральный суд на Манхэттене иск против президента США Дональда Трампа.