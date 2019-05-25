The New York Times назвала найбільш високооплачуваних керівників компаній з США

При складанні списку NYT враховувала розмір фіксованої зарплати, бонуси, надбавки, а також виплати акціями та опціонами на цінні папери.

Винагорода Маска в Tesla зросла на 4 575 310%, повідомляє видання. При цьому зарплата бізнесмена склала всього 55 тисяч доларів, тоді як інша частина суми — опціони на акції компанії.

У березні минулого року агентство Bloomberg повідомляло, що акціонери Tesla прив’язали винагороду Маска до показників компанії. Опціон на 2,6 млрд планувалося перевести бізнесменові 12 траншами протягом десяти років. При цьому, щоб він отримав всі транші, ринкова вартість Tesla має зрости до 650 млрд доларів. Так, для першої виплати капіталізація Tesla повинна досягти 100 млрд доларів (зараз вона становить 33,9 млрд), писав CNBC.

При цьому співробітники компанії в середньому отримували 55,1 тисяч доларів, за показником середньої заробітної плати Tesla займає 138-е місце в списку.

Десятка найбільш високооплачуваних глав американських компаній виглядає наступним чином:



Гендиректор Tesla Ілон Маск, 2,28 млрд.



Президент і CEO Discovery Inc. Девід Заслав, 129 млн.



CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, 125 млн.



Член ради директорів Oracle Майкл Херд, 108 млн.



Гендиректор Oracle Сафра Кац, 108 млн.



Гендиректор T-Mobile US Джон Леджер, 67 млн.



Президент і CEO The Walt Disney Роберт Айгер, 66 млн.



Президент і гендиректор PTC Джеймс Хеппельманн, 50 млн.



Президент Estée Lauder Фабріціо Фріда, 48 млн.



СEO J2 Global Вівек Шах, 45 млн.



Для порівняння, глава Facebook Марк Цукерберг в 2018-му отримав від компанії 23 млн доларів і не увійшов до топ-50 найбільш високооплачуваних керівників. Примітно, що у першої п’ятірки списку основна частина винагороди передбачена в опціонах.

Нагадуємо, у квітні Маск заявив про подвійні стандарти у висвітленні займання автомобіля Tesla.