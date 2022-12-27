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The National Interest: Ізраїль не ризикне відправити "Залізний купол" Києву

The National Interest: Ізраїль не ризикне відправити "Залізний купол" Києву

Київ • УНН

 • 368789 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кілька днів тому президент США Джо Байден заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, що Вашингтон направить в Україну системи ППО Patriot. У звіті, опублікованому The National Interest, йдеться, що рішення Байдена «привертає увагу до Ізраїлю», який відмовився надати Україні свою систему «Залізний купол», яка перехоплює ракети та БПЛА, незважаючи на офіційні запити України, інформує УНН.

Деталі

Що стосується причин відмови Ізраїлю, новинний сайт заявив, що перша і найважливіша з них полягає в тому, що «Ізраїль має законні побоювання, що якщо будь-які з його систем будуть розгорнуті, вони будуть захоплені росією на полі бою. Звідти вони майже гарантовано будуть відправлені до Ірану для аналізу».

National Interest пояснив, що аналіз може дозволити Ірану знайти способи протидії цим системам у майбутніх зіткненнях між союзниками Ірану та Ізраїлем, такими як «Хезболла», «ХАМАС» чи «Палестинський ісламський джихад».

Друга причина, через яку Ізраїль відмовляється постачати Україні «Залізний купол», згідно з National Interest, полягає в тому, що країна «вже оцінила гостру необхідність придбання більшої кількості систем та перехоплювачів для власного захисту» у світлі «Хізбалли» та безперервного зростання збройових арсеналів ХАМАС.

«По-третє, кількість часу, яка потрібна для навчання українських сил експлуатації «Залізного купола», не допоможе Україні в короткостроковій перспективі. Можна зрозуміти, чому Україна хоче цю систему з огляду на її успішність. Однак Patriot, ймовірно, буде легшою системою для навчання українських сил», - зазначили у The National Interest.

У тому ж контексті у звіті наголошується, що рішення США відправити Patriot в Україну «пов'язане з тими самими ризиками, що й в Ізраїлі».

Згідно з National Interest, «захоплені американські системи можуть бути використані як Рросією, так і Іраном, що послабить їхню ефективність на полі бою», зазначивши, що «деякі американські системи, як повідомляється, вже були захоплені росіянами в Україні та відправлені до Ірану».

Доповнення

Газета Haaretz раніше повідомляла, що ізраїльська служба безпеки та військовий істеблішмент категорично проти відправки в Україну бойової зброї, зокрема систем безпеки.

Ізраїльська газета повідомила, що спецслужби та військові побоюються, що постачання Україні цих систем призведе до збиття російських літаків та загибелі пілотів, що підштовхне путіна до звинувачення Ізраїлю.

Джерела в ізраїльських спецслужбах також стверджували, що «Залізний купол» не влаштовує Україну через його величезні розміри, що ускладнюють його переміщення, додаючи, що росіянам, які контролюють повітряний простір України, не важко вразити конвої, які перевозитимуть «Залізний купол».

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