The Los Angeles Times: стрілянину на турнірі з відеоігор у США влаштував учасник, що програв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Людина відкрила стрілянину в ринково-розважальному комплексі Jacksonville Landing в місті Джексонвілл (штат Флорида) після того, як програла у відеогру на турнірі Madden NFL (спортивна гра, симулятор американського футболу). Стрілок, убивши кілька людей, наклав на себе руки, повідомила в неділю газета The Los Angeles Times, інформує УНН.
Вона посилається на інформацію, отриману від іншого учасника турніру і очевидця Стівена Жаварускі. За його словами, геймер, програвши, вихопив вогнепальну зброю і відкрив вогонь, убивши відразу до трьох осіб. Після цього стрілець наклав на себе руки.
Як раніше повідомляв УНН, жертвами стрілянини стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу в Twitter шерифа місцевої поліції повідомляється про “численні жертви” у результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.