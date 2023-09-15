Тестова ділянка паркану на кордоні Фінляндії та росії введена в експлуатацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У містечку Пелкола в Іматрі, Фінляндія, на кордоні з росією було введено в експлуатацію тестову ділянку паркану. Будівельники завершили роботи і Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії патрулюватиме у звичному режимі також територію, де знаходиться загородження. Про це пише Yle, передає УНН.
Деталі
Попри те, що невеликі доопрацювання ще будуть внесені, сам паркан, дорога вздовж нього та технічна система спостереження перебувають у повній готовності до використання.
Наразі за словами керівника проєктів Прикордонної охорони Ісмо Курки, важливо зібрати враження тих, хто перетинатиме кордон, про те, як загородження діє.
Будівництво паркану забрало більше часу, ніж очікувалося. За словами Курки, тестова ділянка паркану була готова лише в середині серпня, після чого будівельники змушені були вносити доопрацювання до проєкту.
Доповнення
Водночас подальше будівництво парканів продовжуватиметься.
Їх будуватимуть поблизу пунктів перетину кордону до Іматру, Ваалімаа та Нуйямаа, загалом довжина становитиме 70 км.
“Підготовчі роботи розпочнуться восени, а саме будівництво – наступної зими”, – заявляє Курки.
Загалом на східному кордоні збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії. Мета будівництва – перешкоджати безконтрольному перетину кордону, а також регулювати рух.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонна служба Фінляндії показала як тепер виглядає кордон з росією
Нагадаємо
Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії очікує збільшення кількості російських нелегалів, що намагатимуться перетнути кордон, втікаючи від мобілізації.