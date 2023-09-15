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Тестовый участок забора на границе Финляндии и России введен в эксплуатацию

Тестовый участок забора на границе Финляндии и России введен в эксплуатацию

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В городке Пелкола в Иматри, Финляндия, на границе с Россией был введен в эксплуатацию тестовый участок забора. Строители завершили работы и Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии будет патрулировать в обычном режиме также территорию, где находится заграждение. Об этом пишет Yle, передает УНН.

Детали 

Несмотря на то, что небольшие доработки еще будут внесены, сам забор, дорога вдоль него и техническая система наблюдения находятся в полной готовности к использованию.

Сейчас, по словам руководителя проектов Пограничной охраны Исмо Курки, важно собрать впечатления тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует.

Строительство забора заняло больше времени, чем ожидалось. По словам Курки, тестовый участок забора был готов только в середине августа, после чего строители вынуждены были вносить доработки в проект.

Дополнение

В то же время дальнейшее строительство заборов будет продолжаться.

Их будут строить вблизи пунктов пересечения границы в Иматру, Ваалимаа и Нуйямаа, в целом длина составит 70 км.

“Подготовительные работы начнутся осенью, а само строительство – следующей зимой”, – заявляет Курки.

В целом на восточной границе построят еще 200 км заграждений, преимущественно в Юго-Восточной Финляндии. Цель строительства – препятствовать бесконтрольному пересечению границы, а также регулировать движение.

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Напомним

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии ожидает увеличения количества российских нелегалов, которые будут пытаться пересечь границу, убегая от мобилизации.

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