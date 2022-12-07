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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Tesla запускається у Таїланді, щоб конкурувати з китайськими електромобілями

Tesla запускається у Таїланді, щоб конкурувати з китайськими електромобілями

Київ • УНН

 • 937864 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Tesla розпочала продаж у Таїланді, пропонуючи свої популярні Model 3 та Model Y за цінами, спрямованими на конкуренцію з такими конкурентами, як китайський BYD, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Ринок Південно-Східної Азії, що налічує понад 600 мільйонів споживачів, все частіше привертає увагу автовиробників, які прагнуть розширити продажі, особливо електромобілів.

Tesla заявила, що автомобілі будуть оснащені найновішими системами супутникової навігації та іншими функціями, такими як бездротове оновлення програмного забезпечення.

"Компанія продає свої моделі Model 3 Long Range та Performance. Модель Y продаватиметься у трьох версіях, щоб задовольнити особливі вимоги способу життя кожного тайського водія, пов'язаного з електромобілем", - йдеться у повідомленні компанії.

Ціни варіюватимуться від 1,76 млн тайських бат до 2,5 млн бат (50 000-71 000 доларів).

Tesla заявила, що до березня відкриє свій перший сервісний центр і заправну станцію в Таїланді, а до 2023 року планує відкрити в країні не менше 10 таких станцій.

Крім Tesla та BYD, Nissan Motor Co. зробила Таїланд регіональним центром електромобілів Mercedes заявляє, що незабаром оголосить про продаж свого EQS450+.

Проте Таїланд залишається в основному країною автомобілів, що працюють на бензині, дизельному паливі та зрідженому нафтовому газі, навіть незважаючи на розширення загальнонаціональної мережі зарядних станцій.

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