Tesla відкликає більше 10 тис. авто через дефекти

У п’ятницю китайське Державне управління ринкового регулювання (SAMR) повідомило, що компанія відкликає 870 автомобілів Model X в Китаї, випущених в період з 16 березня по 31 липня 2016 року, через загрозу відриву зовнішньої секції даху, розташованої між підйомними задніми дверима.

Відзначається, що відлітаючі при русі шматки даху можуть становити небезпеку для інших учасників руху.

Раніше на цьому тижні Tesla оголосила про відкликання 9,136 тис. Машин Model X, випущених в період з вересня 2015 по липень 2016 року, через аналогічну проблеми.

В Tesla вже повідомили, що безкоштовно усунуть дефекти в автомобілях.

Нещодавно ринкова вартість компанії Tesla перевалила за 500 млрд доларів.