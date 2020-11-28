Tesla отзывает более 10 тыс. авто из-за дефектов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y, в частности, за обнаруженных дефектов крепления фрагментов крыши, передает УНН.
В пятницу китайское Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) сообщило, что компания отзывает 870 автомобилей Model X в Китае, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва внешней секции крыши, расположенной между подъемной задней дверью.
Отмечается, что отлетающие при движении куски крыши могут представлять опасность для других участников движения.
Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9,136 тыс. Машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016, через аналогичную проблемы.
В Tesla уже сообщили, что бесплатно устранят дефекты в автомобилях.
Недавно рыночная стоимость компании Tesla перевалило за 500 млрд долларов.