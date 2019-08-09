Тероборона: виступати за ліквідацію військової прокуратури може тільки той, хто не знає реального стану справ

“Чи потрібна військова прокуратура в умовах сьогодення? Однозначно на це питання не зможе відповісти лише та людина, котра не стикалася з військовими реаліями та не знає про стан справ у військових частинах”, — йдеться в заяві.

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У своїй заяві представники територіальної оборони піднімають низку важливих питань.

“Чи в нас перевелися дезертири? Чи перестали красти з частин пальне, майно, боєприпаси? Чи всі землі військових містечок та полігонів, що були „віджаті“ зацікавленими особами, повернуті державі? І загалом, чи у нас наразі в країні мир?

Звісно ні. Тож чому коли Батьківщина перебуває в умовах війни стали непотрібні військові прокурори? Хто, як не військовий прокурор, розуміє механізм вчинення військового правопорушення. Хто, як не він, захистить порушені інтереси держави?

Військова прокуратура — це не тільки назва правоохоронного органу. Це професіонали, які вболівають за свою справу. Роблять її чесно, кожен день, не зважаючи на шалений супротив тих, хто не бачить її значущості та необхідності”, — заявили у Теробороні.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).