Тероборона: выступать за ликвидацию военной прокуратуры может только тот, кто не знает реального положения дел

"Нужна ли военная прокуратура в сегодняшних условиях? Однозначно на этот вопрос не сможет ответить только тот человек, который не сталкивалась с военными реалиями и не знает о состоянии дел в воинских частях", - говорится в заявлении.

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В своем заявлении представители территориальной обороны поднимают ряд важных вопросов.

"У нас перевелись дезертиры? Перестали воровать из частей горючее, имущество, боеприпасы? Или все земли военных городков и полигонов, которые были "отжаты" заинтересованными лицами, возвращены государству? И вообще, что у нас сейчас в стране мир?

Конечно нет. Так почему когда Родина находится в условиях войны стали не нужны военные прокуроры? Кто, как не военный прокурор, понимает механизм совершения военного правонарушения. Кто, как не он, защитит нарушенные интересы государства?

Военная прокуратура - это не только название правоохранительного органа. Это профессионалы, которые болеют за свое дело. Делают его честно, каждый день, несмотря на яростное сопротивление тех, кто не видит ее значимости и необходимости", - заявили в Теробороны.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).