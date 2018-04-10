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Терезу Мей не запросили на весілля принца Гаррі та Меган Маркл - ЗМІ

Терезу Мей не запросили на весілля принца Гаррі та Меган Маркл - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9213 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей не запросили на весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє видання The Independent, посилаючись на джерела в британському уряді, передає УНН.

Так, на весіллі 19 травня будуть лише люди, які мають прямі стосунки з парою, повідомило джерело в Букенгемському палаці.

"Було вирішено, що політичних лідерів, ані з Великобританії, ані з-за кордону, запрошувати на весілля принца Гаррі та пані Маркл не обов’язково. Уряд її величності провів консультації щодо цього рішення, яке було прийнято королівською сім’єю", - сказав офіційний представник принца Гаррі.

За словами джерела, у Букенгемському палаці не очікують, що Прем'єр-міністр буде запрошений.

Також повідомляється, що Президент США Дональд Трамп та його попередник Барак Обама, скоріше за все, також не отримають запрошення на подію.

Були чутки, що Обама може бути запрошений через їх давнішню дружбу з принцом Гаррі. Тим не менш, з дипломатичної точки зору, було б незручно запросити Обаму, не запросивши при цьому родину нинішнього президента.

Нагадаємо, весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня, на весіллі майбутній герцогині подарують фамільний герб: з девізом, щитом і посиланням на заслуги дівчини та її сім'ї.

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