Теракти у Сомалі: загинуло щонайменше 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У суботу в столиці Сомалі Могадішо стався масштабний вибух, за повідомленнями поліції загинули щонайменше сім осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Це був надзвичайно великий інцідент, який стався в районі національного театру", - заявив офіцер місцевої поліції майор Мухаммед Хусейн.
За повідомленнями поліції, в суботу загинули щонайменше сім осіб в столиці Сомалі Могадішо.
У поліції розповіли, що в районі готелю Nasahablod Two за 600 метрів від президентського палацу, вибухнула бомба смертника, а потім озброєні бойовики штурмували будівлю.
Через кілька хвилин біля колишнього будинку парламенту вибухнула автомобільна бомба.
Майор Мохамед Хусейн, співробітник поліції, повідомив, що сім чоловік були вбиті, в тому числі солдати і мирні жителі.
Усередині готелю все ще вирує боротьба, і Хусейн сказав, що число загиблих, ймовірно, зросте.
Абдикадир Абдірахман, директор Amin ambulances, повідомив, що в аварійній службі надійшло троє загиблих і 17 поранених з готелю.
В околицях можна було почути спорадичну стрілянину.
Нагадаємо, 14 жовтня в столиці Сомалі Могадішо вибухнули два автомобілі.
Число загиблих в результаті вибуху в столиці сягнуло 300 осіб.