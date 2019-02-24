Теракт в Пакистані: один загиблий, 9 поранені

Вибух прогримів в неділю в місті Дера-Мурад-Джамалі в провінції Белуджистан.

Невідомі підірвали мотоцикл біля будівлі однієї з місцевих компаній.

За словами представника місцевої поліції Мухсіна Бутт, в результаті терактів в цій частині Пакистану в 2018 році загинули 119 осіб, 15 з яких були співробітники поліції, 114 отримали поранення.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі , в результаті якого загинули більше 40 індійських солдатів.



