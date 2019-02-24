Теракт в Пакистані: один загиблий, 9 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В результаті вибуху замінованого мотоцикла в Пакистані загинув один, поранення отримали дев'ять осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Вибух прогримів в неділю в місті Дера-Мурад-Джамалі в провінції Белуджистан.
Невідомі підірвали мотоцикл біля будівлі однієї з місцевих компаній.
За словами представника місцевої поліції Мухсіна Бутт, в результаті терактів в цій частині Пакистану в 2018 році загинули 119 осіб, 15 з яких були співробітники поліції, 114 отримали поранення.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликають Пакистан покарати винних у нападі смертника в Кашмірі , в результаті якого загинули більше 40 індійських солдатів.