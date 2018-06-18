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Тепловики продовжили нарощувати запаси вугілля

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився незначно на 0,5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 18 червня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 966,6 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 11 червня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 956,7 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля збільшились на 9,9 тисяч тонн або на 0,5%.

Нагадаємо, за результатами січня-квітня 2018 року серед промислових видів діяльності найвищі зарплати фіксувались у працівників, задіяних, в тому числі, у добуванні кам’яного та бурого вугілля. Заробітні плати тут перевищили середній показник по економіці в 1,3–4 рази.

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