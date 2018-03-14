"Теплі кредити": кожна українська родина може отримати до 14 тисяч гривень компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на “теплі кредити”. Одна українська сім’я може отримати до 14 тисяч гривень компенсації, передає УНН з посиланням на Держенергоефективності.
“Кабінет міністрів спрямував 400 мільйонів гривень на урядову програму з енергоефективності, яку в народі називають „теплі кредити“. Фінансову підтримку для ОСББ/ЖБК збільшено втричі, у порівнянні з минулим роком”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже через тиждень-півтора програма запрацює в державних банках — “Ощадбанку”, “Укргазбанку”, ПриватБанку та “Укрексімбанку”. Таким чином, українці зможуть отримати безповоротну допомогу на проведення енергоефективних заходів у своїх домівках — утеплення будинків, заміну старих газових котлів на ефективніші негазові, встановлення лічильників на воду чи опалення.
“Безповоротно уряд надає до 14 тисяч гривень на сім’ю, в залежності від суми, яку родина бере у банку на енергоефективні заходи. Урядовою допомогою — 400 млн грн — зможуть скористатися понад 180 тисяч українських родин”, — додали у Держенергоефективності.
Передбачається, що обсяг інвестицій у енергоефективність складе близько 1 млрд грн, що в результаті забезпечить додаткову економію енергоресурсів в масштабах держави (газу, електроенергії, теплової енергії) у обсязі 81,6 млн куб. м щороку в еквіваленті природного газу.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні для населення та ОСББ діє 107 місцевих програм здешевлення “теплих кредитів”, що на 23% більше, ніж у лютому минулого року.