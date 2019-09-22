Тенісистка Ястремська з перемоги розпочала виступи на турнірі "Прем’єр 5"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська перемогла австралійку Айлу Томлянович у першому колі турніру з призовим фондом у 2,828 млн дол. категорії "Прем’єр 5" в Ухані, повідомляє УНН.
У першому сеті проти 42 ракетки світу Томлянович українці, як і суперниці, не вдалося здійснити брейк. На тай-брейку сильнішою була друга ракетка України 7:6 (5). У другій партії Ястремська оформила два брейки та захистила усі власні подачі – 6:2.
У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Крістина Макхейл — Анастасія Севастова (14 сіяна).
Додамо, також в основній сітці змагань в Ухані виступатимуть Еліна Світоліна та Катерина Козлова.